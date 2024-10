Frosinone, aria inquinata Medici di famiglia incontrano i cittadini

“Sempre più i cittadini di Frosinone chiedono la partecipazione attiva alla vita della città ed al riconoscimento dei propri diritti, sopratutto quando coincidono con la salvaguardia della salute e del bene comune. E’ nostra convinzione, che continuare a delegare su temi fondamentali che ci appartengono, non sembra concretizzare miglioramenti significativi ed ancor meno apportare soluzioni definitive. Siamo ormai investiti, sempre più frequentemente e da più parti, da richieste di aiuto nei confronti di problematiche ambientali e relative conseguenze. Intendiamo diffondere le nostre conoscenze tra la gente, mettere in campo le nostre competenze e catalizzare tutte le energie per una presa di coscienza collettiva che si tramuti in una progettualità condivisa e fattiva. Per questo l’Associazione Medici di Famiglia di Frosinone, il Gruppo Consiliare FutuRa e il Coordinamento di Colle Cottorino – Madonna della Neve ritengono prioritario affrontare il problema dell’inquinamento dell’aria nella Città di Frosinone, ma soprattutto le malattie che ne derivano, ormai, più da nessuno negate. Indispensabile operare con un’informazione capillare, a tutti i livelli, necessaria perché la grave situazione sanitaria venga acquisita quale conoscenza necessaria per l’elaborazione di una difesa a favore di tutti. Solo il confronto e la partecipazione comune potranno produrre azioni e progetti utili per il contenimento del danno e per dare un futuro al nostro territorio”. Lo comunicano Marzia Armida – Medici per l’Ambiente, Francesco Notarcola – Coordinamento Colle Cottorino, Giovambattista Martino – Gruppo FutuRa.

Redazione Digital