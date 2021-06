Da giovedì 10 giugno all’11 luglio, in vista degli Europei di calcio 2021, ci sarà l’Europark: lo Streetfood della Provincia di Frosinone dove potrai tifare la nazionale italiana e goderti tutti gli altri match della competizione continentale come se fossi allo stadio. Un villaggio organizzato di esperienze culinarie, musica, spettacoli serali, divertimento per i bambini, serate atema e visione in maxischermo delle partite allestito nel piazzale antistante l’Acqua Park (Via del Parco, Alatri).

Inaugurazione a partire dalle ore 19.30, mentre alle ore 20.30 prevista esibizione di due grandi showman, in uno spettacolo speciale insieme per l’occasione: Liano Viko (da Domenica in) e Alberto Laurenti, compositore per tutti i grandi della musica, Franco Califano in primis. Ogni sera è assicurata un’ampia offerta gastronomica con pizza, panini gourmet, fritti vari, sei tipologie di birra, paella, arrosticini, cannoli e crêpes e tantissime varietà di dolci.

E ancora spettacoli serali, dj set, musica live con artisti di calibro nazionale e gruppi musicali del territorio; kid zone a partire dal 14 giugno con parco giochi e gonfiabili per intrattenimento dei più piccoli e tanto altro ancora.

Sempre in Amercan style, come al SuperBowl, durante la visione delle partite degli Europei2021 ci saranno nell’attesa halftimes con suggestivi shows di ogni tipo. Il tutto nell’assoluto rispetto delle normative di legge: l’organizzazione sarà in totale sicurezza igienico sanitaria, gli ingressi contingentati, il personale altamente sul qualificato presente in tutte le serate. Innovative anche le ordinazioni, che avverranno con prenotazione online di Domo, la piattaforma dedicata: saranno le ragazze azzurre sui pattini, in stile drive-in, a consegnare direttamente gli ordini al tavolo. Tutte le info e le novità sulle serate sulle pagine Europark Frosinone di Facebook e Instagram.

Redazione Digital