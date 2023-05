Frosinone, apre la Terrazza del Belvedere locali e movida ecco l’inaugurazione

Si preannuncia un grande successo anche per l’edizione 2023 della Terrazza del Belvedere. Oltre 20 le domande arrivate in protocollo per partecipare all’iniziativa organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati al centro storico e al commercio, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Valentina Sementilli.

“Il centro storico è lo scrigno della città che custodisce un patrimonio culturale materiale e immateriale che tanta importanza ha nel consolidare il senso di appartenenza alla comunità – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Con la Terrazza del Belvedere, il ruolo di Frosinone Alta si è consolidato quale polo attrattore della città per i giovani e per i frequentatori di ogni età. Ci sono tutte le premesse – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – affinché la manifestazione in partenza sabato riscuota il grande successo di pubblico che già ha contraddistinto le precedenti edizioni”. “Frosinone Alta, con la Terrazza del Belvedere, si conferma il luogo del belvivere, dell’aggregazione e del sano divertimento – ha aggiunto l’assessore Rossella Testa – La serata inaugurale della manifestazione si terrà sabato 27 maggio, nella zona compresa tra Corso della Repubblica, inizio via Maccari, Largo Amendola e un’area in Piazza Valchera, con la grande novità dell’inclusione, nell’iniziativa, di piazza Vittorio Veneto, che in questo modo sarà ulteriormente valorizzata. Il progetto rientra nell’ambito dell’articolata programmazione portata avanti dall’amministrazione Mastrangeli, in continuità con l’amministrazione Ottaviani, per valorizzare l’area più antica della città e, contemporaneamente, promuovere e favorire il commercio e la ripartenza economica. L’amministrazione concederà a titolo gratuito le aree destinate alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande agli esercenti, con prelazione, anche quest’anno, riservata agli operatori del centro storico. Dal mese di giugno, ogni sabato saranno inoltre in programma attività di animazione e intrattenimento per bambini in corso della Repubblica”. “Valorizzare e sostenere il comparto delle attività produttive del capoluogo: questo l’obiettivo dell’amministrazione, anche con la realizzazione di iniziative di forte richiamo provinciale come la Terrazza del Belvedere – ha concluso l’assessore Valentina Sementilli – Con questa manifestazione, in particolare, le aree allestite saranno assimilabili a dehors temporanei, dotati di arredo floreale, gazebo, ombrelloni, e saranno attive fino al mese di agosto. Al progetto della Terrazza si uniranno eventi speciali, oltre alle iniziative istituzionalizzate e a ulteriori occasioni di socialità”. Nei mesi di maggio, giugno e agosto la chiusura al traffico veicolare sarà attiva dalle ore 20,30 alle ore 01,00 nei giorni dal venerdì alla domenica; nel mese di luglio, la chiusura al traffico veicolare sarà attiva dalle ore 20,30 alle ore 01,00 nei giorni dal giovedì alla domenica.

Redazione Frosinone