Una notizia che sicuramente farà piacere a molti cittadini del capoluogo: riapre la Coop a Frosinone. È passato un anno da quando la Coop sulla Monti Lepini, dopo 30 anni di attività, ha chiuso i battenti. Ora, grazie all’impegno di Rossana De Pastina, presidente della neo cooperativa femminile Affiliato COOP Frosinone, e di tutto il nuovo staff, il famoso punto vendita riaprirà in via Casilina nord 147.

“Quella della Coop di Frosinone è una storia di donne, di resilienza, di valori, di attaccamento al territorio e di cooperazione – ha affermato Annalisa Casino, presidente della Commissione Pari Opportunità di Legacoop Nazionale – Giovedì 29 ottobre ci sarà l’inaugurazione del nuovo punto vendita dalle ore 10:00. Il mio enorme in bocca al lupo va Rossana De Pastina, instancabile presidente della neo cooperativa femminile Affiliato COOP Frosinone (frutto di un percorso di workers buyout) e a tutto lo staff. In questo momento di crisi globale come quella in cui ci troviamo, assistere all’inaugurazione di un punto vendita, – che è sinonimo di creazione di nuovi posti di lavoro- , è la riprova che la cooperazione (in questo caso al femminile) è l’unica strada possibile per fronteggiare il presente guardando al futuro. La cooperazione è anche ciò che ha permesso il raggiungimento di questo obiettivo. E’ grazie alla rete e alla sinergia del lavoro di Rossana De Pastina e delle sue socie, del lavoro di Massimo Pelosi e Unicoop, del supporto di Legacoop Pari Opportunità, e Daniele del Monaco Legacoop Lazio, che giovedì si apriranno le porte della nuova Coop di Frosinone”.

Redazione Frosinone