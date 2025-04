Frosinone, apertura nuovo locale ecco la pizza di Luca

“Un nome, un’esclamazione, un’identità: Luca! è il nuovo progetto di Luca Mastracci, premiato con tre Spicchi Gambero Rosso e riconosciuto come Giovane Miglior Pizzaiolo dell’Anno nel 2021 da 50Top Pizza. Situato a Frosinone, il locale è il manifesto della sua visione: una pizza che racconta Luca e il suo amore per il territorio dell’Agro Pontino e della Ciociaria. Nato in un piccolo borgo dei Monti Lepini, Mastracci ha costruito il suo percorso professionale con dedizione, affinando la sua tecnica in Italia e all’estero. Con Luca! porta in tavola l’essenza del suo territorio, utilizzando ingredienti a chilometro vero, provenienti dall’orto di famiglia, curato dal padre, e da produttori artigianali locali. La sua filosofia si fonda sull’autenticità, sulla stagionalità e sulla sostenibilità: ogni pizza è il risultato di un legame profondo con la terra e di una selezione attenta delle migliori materie prime. La proposta di Luca! si distingue per la valorizzazione di eccellenze locali, attenzione alla qualità e per la riscoperta di antiche tradizioni. Ne è un esempio la Falia di Priverno, un particolare impasto della cultura contadina, riportato in auge da Mastracci, grazie anche a un lavoro di meticolosa ricerca votata a restituire valore al patrimonio gastronomico del Lazio. La Falia, oggi servita come antipasto nel suo locale, rappresenta l’incontro tra passato e presente, tra semplicità e innovazione.

L’attenzione alla qualità si traduce anche in una scelta di impasti equilibrati, ispirati alla tradizione napoletana ma reinterpretati secondo la personalità unica di Mastracci, e in un menu che celebra il gusto autentico del territorio. Dalla “Margherita con Bufala”, con pomodoro coltivato e prodotto localmente, in esclusiva per Luca, alla “Tutta Bufala”, che esplora le diverse stagionature e lavorazioni del latte di Bufala di Amaseno, alla “Ripieno Ciociaro”, una pizza fritta ripiena di ricotta di bufala e guanciale locale, fino alla “Terracina Amaseno AR”, che unisce il sapore deciso delle alici fresche di Terracina alla cremosità della stracciata di bufala: ogni proposta racconta una storia, ogni morso è un viaggio nei sapori autentici della regione.

La sostenibilità è un pilastro fondamentale della visione di Mastracci. Più che un valore da comunicare e un obiettivo da raggiungere, è un principio intrinseco, uno standard imprescindibile: la filiera corta, l’uso di prodotti stagionali e la collaborazione con piccoli produttori sono scelte naturali, che raccontano chi è Luca Mastracci e la filosofia della sua pizzeria. Con Luca!, Mastracci non si limita a fare pizza, ma crea un’esperienza gastronomica che parla di territorio, di memoria e di evoluzione. Un punto di riferimento per chi cerca autenticità e qualità, in un percorso che unisce tradizioni antiche alla più genuina creatività”.

Redazione Digital