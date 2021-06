Nuovo punto vendita nel Lazio, 100 metri quadrati di abbigliamento in via Aldo Moro, 43. Apertura il prossimo 5 giugno.

Presente in diverse regioni d’Italia, oltre 70 store, Dan John è anche all’estero, in Spagna, Belgio, Serbia e Montenegro. Leader della crescita 2020, in tre anni il brand fondato da Daniele Raccah, Hannah Raccah e Giovanni della Rocca, ha registrato un fatturato di 40 milioni di euro. L’azienda nei prossimi mesi prevede aperture in Germania, Francia, Portogallo e Inghilterra.

Nello store di Frosinone i clienti saranno accolti da Linda Federico e dallo staff Dan John Frosinone.

Redazione Digital