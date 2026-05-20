Frosinone, apertura circolazione piazzale De Matthaeis ecco la nuova viabilità

L’Amministrazione comunale di Frosinone comunica che, a partire da questo pomeriggio, il sistema stradale di Piazzale De Matthaeis è stato completamente riaperto al traffico veicolare, consentendo il ritorno ad una circolazione regolare. L’intervento, inserito nel più ampio progetto di riqualificazione urbana e di miglioramento della mobilità cittadina connesso anche al sistema BRT, proseguirà ora con le opere strutturali e di completamento previste dal cronoprogramma. La riapertura della circolazione regolare rappresenta un passaggio importante per ridurre i disagi registrati nelle ultime settimane in uno dei nodi viari più strategici della città, mantenendo al tempo stesso il regolare avanzamento dei lavori. L’Amministrazione comunica inoltre che le operazioni di asfaltatura definitiva dell’intera area di Piazzale De Matthaeis saranno eseguite in orario notturno, scelta adottata per limitare al massimo l’impatto sulla viabilità cittadina e sui flussi di traffico quotidiani. La particolare conformazione dell’area, priva di residenze immediatamente adiacenti, consentirà infatti di svolgere le lavorazioni notturne senza arrecare disagi ai residenti. L’obiettivo resta quello di consegnare alla città un’infrastruttura moderna, più sicura, più ordinata, più bella, con maggiore decoro urbano e con un’estetica finalmente degna di un comune capoluogo. Un intervento che si collega anche al recupero della storica Fontana Bussi, recentemente restaurata e restituita alla città, creando così un percorso urbano riqualificato e armonico in uno dei principali accessi di Frosinone.

Redazione Digital