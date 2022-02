Frosinone, anziano autistico esce dall’ospedale dopo 2 settimane “Ringrazio i medici vaccinatevi”.

“Dopo 12 lunghi giorni di ospedale, finalmente Peppino torna a casa, ai suoi affetti, alle sue sicurezze – ha affermato Marina Aretano, cognata dell’anziano ricoverato – Ho necessità di ringraziare affettuosamente i tanti angeli che Peppino ha incontrato. In primis Elisabetta Liburdi, l’altra mia figlia, per tutto. Ringrazio chi è intervenuto quella notte a casa, medici e infermieri del 118. Arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale Spaziani, con un’embolia polmonare, gli è stato concesso di avere al suo fianco il fratello per 48 ore e addirittura poter fare la TAC insieme, cosa impensabile durante questa maledetta pandemia. Questo vuole dire capire e avere a cuore la propria professione. Dopo due giorni è stato trasferito presso il reparto di Cardiologia UTIC e li è dovuto, per la prima volta in vita sua, rimanere da solo. Immaginate. Ed ecco che mano mano che i giorni passavano capivamo che si sentiva sempre più sicuro, al sicuro. Ely lo faceva sentire a casa e tutti, medici, infermieri, oss, studenti hanno saputo gestire al meglio la situazione di avere tra di loro un soggetto autistico adulto, non facile. È stata una dura esperienza ma voi siete stati meravigliosi. Che Dio vi benedica. Per tutti i no vax. Riflettete è una guerra!”.

Redazione Frosinone