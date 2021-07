Frosinone, Antonella Capogna parrucchiera dei vip taglia i capelli a Guendalina Tavassi. In questi giorni di ferie estive Capogna cura i capelli alla giovane attrice ex Grande Fratello.

“E’ bellissima – ha affermato Capogna – Ci conosciamo da un po’, la seguivo tramite sociale e quando ha partecipato all’edizione del Grande Fratello. A lei sono piaciuti i miei lavori e ha voluto che le facessi i capelli”.

“Nel mio salone siamo specialisti del colore – ha aggiunto Capogna – Lei ha scelto caffè arabico e flower che è un insieme di sfumature. Il taglio invece verticale ossia personalizzato. Sicuramente un piacere per me e per tutto il salone, la scelta di Guendalina Tavassi conferma i servizi di qualità che offriamo alla clientela”.

Redazione Frosinone