Frosinone, “Antenna abusiva non ancora rimossa niente parco solo degrado”

“Mesi fa presentai apposita interrogazione alla giunta Ottaviani circa i tanti dubbi (poi rivelatisi certezze…) sulla correttezza dell’iter autorizzativo che portò all’allocazione della stessa – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Ebbene, ottenni rassicurazioni sull’immediata rimozione della stessa antenna dal sito in questione. Ad oggi sono trascorsi ben 6 mesi e quell’antenna rivelatasi abusiva per stessa ammissione dell’assessore al ramo, non è stata assolutamente rimossa ed al posto dello sbandierato ‘parco’ delle fontanelle c’è solo incuria e degrado totale”.

Redazione Digital