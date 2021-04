“Interrogazione a risposta scritta al sindaco di Frosinone presentata dal capogruppo PD, Angelo Pizzutelli.

“Chiedo sommessamente se le domeniche ecologiche, come quella appena conclusa nella Città capoluogo, possano ritenersi grandi eventi a rilevante impatto locale, tali da richiedere da parte del Comune l’utilizzo a supporto della Protezione Civile – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Siccome nutro delle perplessità in merito, immagino esista una dichiarazione preventiva del Sindaco giustificativa in tal senso, che classifichi questi eventi come assolutamente rilevanti. Nel caso esista tale dichiarazione che va comunque preventivamente inviata in Prefettura ed in Regione Lazio, quale sarebbe la ratio che abbia indotto a classificare la domenica ecologia evento a rilevante impatto locale? È stato attivato inoltre a tal proposito il C.O.C. centro operativo comunale? Chiedo per meglio comprendere la portata della nota appena diramata ed a firma del Sindaco di Frosinone dove si menziona per l’appunto tale utilizzo di volontari per l’odierna domenica ecologica. Ricordo sempre a me stesso che in assenza di tale dichiarazione preventiva, in caso di infortunio o altro a danno del personale volontario, non ci sarebbe la relativa copertura assicurativa. Depositerò apposita interrogazione per avere le suddette risposte chiaritorie”.

