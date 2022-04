Frosinone, Angelo Pizzutelli inserisce Pet Park e gattile nel programma di Marzi

“Nel programma del candidato sindaco Domenico Marzi che stiamo definendo, in attesa di inserire le proposte dei cittadini che stiamo ricevendo e che recepiremo per il bene della città, abbiamo già inserito uno spazio importante per l’attenzione agli amici a quattro zampe – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Proporremo, e sono diverse le aree attenzionate per questo progetto tra le quali l’area comunale adiacente il comprensorio Mastroianni al confine con via del Casone, un ‘Pet Park’ con area attrezzata per gli animali. Inoltre sarà prevista anche la realizzazione di un ‘gattile’”.

Angelo Pizzutelli

“Sono tante in tal senso le sollecitazioni dei cittadini e vogliamo ovviamente sanare tutto ciò che l’amministrazione Ottaviani non ha previsto nei dieci anni di governo. Intendiamo procedere anche ad una rimodulazione dei divieti imposti dalla giunta Ottaviani per l’accesso ai parchi per gli amici a quattro zampe. Questa revisione sarà accompagnata da un vademecum rigido e sanzionatorio per i proprietari incivili ed irrispettosi delle regole prefissate. Sarà anche rinforzato il servizio di pulizia della città con mezzi adatti a sanificare le minzioni dei quadrupedi. Vogliamo, infatti, garantire ai proprietari di animali domestici le giuste possibilità di usufruire degli spazi comunali, ma nel contempo salvaguardare anche tutti gli altri cittadini che vivono la Villa comunale e gli altri spazi verdi di Frosinone”.

Redazione Frosinone