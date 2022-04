Frosinone, Angelo Pizzutelli alza le barricate “Massima attenzione ai progetti Pnrr”

“Dopo aver appreso del flop comunale con zero progetti ammessi al finanziamento e relativi al bando “sport e periferie”, altra occasione da non perdere (o sbagliare) arriva dalle opportunità previste dai fondi del Pnrr su forme di potenziamento della digitalizzazione e sistemi di pagamento pagoPA per i comuni – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – L’auspicio è che il Comune capoluogo partecipi con progettualità rispondenti al bando in oggetto, per consentire una evoluzione ed un miglioramento in termini di prestazioni, in servizi sicuramente molto utili alla nostra cittadinanza. Vigileremo con attenzione su quanto avverrà nelle prossime settimane”.

Redazione Frosinone