Frosinone, alunni della Maiuri senza palestra 1 milione di euro per messa in sicurezza ma lavori fermi

“Mentre le Olimpiadi Victoria nel Villaggio olimpico di Madonna della Neve in Frosinone registrano un’edizione da record nel segno dell’amicizia e della sana competizione di cui lo sport si rende strumento insostituibile, mentre Save the Children evidenzia l’importanza ed i finanziamenti dell’Europa alle palestre delle scuole, il gruppo Consiliare FutuRa, consiglieri Petricca, Martino, Pallone, ricorda e riporta all’attenzione generale che i bambini del Maiuri, plesso scolastico di primo grado più frequentato della città di Frosinone, dal lontano 2012 non possano usufruire dei locali dell’annessa palestra, resasi inagibile per la tristemente nota nevicata di quell’anno che ne causò danneggiamento del tetto – ha affermato Giovambattista Martino, capogruppo FutuRa – Negate alle famiglie degli scolari molti dei quali, oggi, studenti universitari, le immediate e successive promesse politiche riguardanti il rifacimento. L’assessore al ramo, invano, ha fatto riferimento all’argomento in questa e nella precedente consiliatura. L’istituto con sede in Viale Tevere avrebbe dovuto essere dotato di una palestra nuova per consentire l’esercizio della pratica sportiva, in loco, ai numerosi bambini che frequentano il plesso scolastico, in totale sicurezza. Unici dati di fatto certi e incontrovertibili sono che gli alunni, in assenza di palestra,debbano usufruire di altre palestre a mezzo spostamenti con il bus, nonostante il Comune di Frosinone abbia ottenuto, a suo tempo, 1 milione di euro di finanziamento per l’affidamento dei servizi tecnici relativi i lavori di ristrutturazione nella Scuola Primaria “ Amedeo Maiuri”. Faceva seguito l’assegnazione alla Società Di Girolamo Engineering sul cui sito è pubblicizzato e visibile il progetto della bellissima promessa palestra. Nel 2021, con la firma del contratto avvenuta tra il Comune di Frosinone ed i progettisti si avviava l’ultima fase prima dell’inizio dell’intervento. Il 1° ottobre 2021 iniziavano i lavori di ristrutturazione che, atutt’oggi, vedono solo la presenza sporadica di qualche operario, che fa sognare sulla possibile riconsegna della palestra ai bambini. Sono trascorsi 3 anni dall’inizio dei lavori, dei quali la causa dell’estremo rallentamento dovrebbe essere almeno motivato alla collettività, ma soprattutto è tempo di mettere in atto tutte le azioni per avere finalmente un risultato concreto. Sono trascorsi ben 12 anni dalla tragica nevicata. Nell’imminenza dell’inizio del nuovo anno scolastico, profondamente consapevole dell’importanza dello sport in ambito educativo sociale e sanitario, FutuRa ritiene di dover positivamente intervenire ad informare ed interessare la popolazione circa la necessità di un corretto approccio alla pratica sportiva sin dalle prime età di formazione. Pertanto giudica imprescindibile e fondamentale la scuola. Una palestra usufruibile con tempistiche adeguate rappresenta luogo ideale per l’attività fisica in ambito scolastico, spostamenti in altre sedi con pulmini o bus risultano estremamente riduttivi e penalizzanti”.