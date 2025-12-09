Frosinone, al pronto soccorso picchia medici infermieri e danneggia un’ambulanza

La Polizia di Stato denunciava un uomo per i reati di danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e lesioni personali. In particolare, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura verso le 20.30 veniva inviata presso il pronto soccorso del locale ospedale dove veniva segnalata una aggressione nei confronti di personale sanitario. Sul posto gli agenti identificavano un 40enne che, secondo gli elementi raccolti, aveva danneggiato un’ambulanza ed aveva aggredito il personale sanitario che lo aveva trasportato presso il pronto soccorso, costringendoli ad interrompere il servizio. Per i fatti sopra descritti il 40enne veniva deferito all’autorità giudiziaria per i reati di danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e lesioni personali.

Redazione Digital