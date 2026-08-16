Frosinone, al pronto soccorso medico picchiato da un paziente

Violenza al Pronto Soccorso dello “Spaziani”. ​«La notte tra il 15 e il 16 agosto scorsi si è consumata l’ennesima, inaccettabile aggressione ai danni del personale sanitario: un medico in servizio presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone è stato colpito al volto da un utente con gravi problematiche psichiche e sociali, il quale ha inoltre tentato di devastare i locali del reparto – ha affermato il consigliere provinciale Gianluca Quadrini – Un episodio di violenza grave e preoccupante, che non può e non deve lasciarci indifferenti. A nome mio personale, del Consiglio Provinciale e di Anci Lazio, esprimo la più totale e incondizionata solidarietà al professionista colpito e a tutto il personale che ogni giorno opera con encomiabile dedizione in prima linea». ​Così in una nota Gianluca Quadrini, Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di Anci Lazio, interviene con decisione sulla drammatica vicenda accaduta al presidio ospedaliero del capoluogo ciociaro, sollecitando un’azione congiunta per garantire la tutela di chi opera nella sanità pubblica. I nostri Pronto Soccorso si trovano sempre più spesso a gestire situazioni di forte tensione, diventando un punto di approdo improvvisato per persone che vivono condizioni di profondo disagio sociale e psichiatrico. Non possiamo assolutamente permettere che le nostre strutture sanitarie si trasformino in contesti di pericolo per chi vi lavora e per chi vi si reca per ricevere cure essenziali. Medici, infermieri, operatori sociosanitari e addetti alla vigilanza svolgono una missione fondamentale per l’intera comunità, e non è tollerabile che debbano prestare servizio con il timore costante di subire aggressioni fisiche o verbali. In questo scenario così complesso desidero rivolgere un sentito e fiducioso appello al Direttore Generale della ASL di Frosinone, il Dott. Arturo Cavaliere, dirigente dalla comprovata sensibilità, profonda competenza gestionale e da sempre attento alla tutela dei lavoratori e all’efficienza dei servizi. Conosco il rigore e la spiccata attenzione del Direttore Cavaliere nei confronti delle esigenze del territorio e del personale: sono assolutamente convinto che, grazie alla sua guida esperta e alla conoscenza dettagliata del sistema sanitario locale, il Direttore Generale saprà individuare e attuare tempestivamente le soluzioni più idonee ed efficaci per rafforzare la sicurezza nei reparti d’emergenza della nostra provincia». ​«Sosteniamo con forza le preoccupazioni sollevate dalle organizzazioni sindacali e riteniamo non più rinviabile la definizione di misure strutturali, come il potenziamento dei controlli e l’integrazione di presidi di vigilanza con competenze operative chiare ed efficaci. Come Provincia di Frosinone e come Anci Lazio confermiamo la nostra piena e totale disponibilità a collaborare in modo sinergico con la Direzione Aziendale e con tutte le istituzioni preposte, affinché si possa restituire piena serenità e la dovuta protezione a chi, ogni giorno e con spirito di servizio, difende il diritto alla salute di tutti i cittadini».

Redazione Digital