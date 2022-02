Frosinone, al Parco Matusa la presentazione dei candidati alle primarie

Sono apparsi, nel capoluogo, i primi manifesti delle Primarie per la Città, per promuovere l’importante iniziativa di democrazia partecipativa. Le operazioni di voto per la selezione del candidato a sindaco del centrodestra si svolgeranno, infatti, domenica 27 marzo 2022, a Frosinone, dalle ore 8:00 alle ore 21, presso le 4 sezioni della nuova sede comunale (Palazzo Munari), di Piazza VI Dicembre, della Delegazione Madonna della Neve e della Delegazione Scalo. Previsto anche un seggio mobile. Cinque i candidati alle Primarie per la Città: Rossella Testa, Sonia Sirizzotti, Maria Grazia Cestra, Raffaele Ramunto e Riccardo Mastrangeli, che si presenteranno ufficialmente a cittadini e stampa domenica 27 febbraio, alle 11.30, presso la tribuna del Parco Matusa.

Redazione Frosinone