Frosinone, al Nestor Elena Bonelli con “Roma io ti racconto e canto”

Si concluderà sabato 22 aprile alle 21 la stagione teatrale 2022-2023 al teatro comunale Nestor. Nato dalla collaborazione tra il Comune di Frosinone e ATCL (circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio), con il contributo della Banca Popolare del Frusinate, il cartellone proporrà lo spettacolo dal titolo “Roma io ti racconto e canto” di Elena Bonelli, con Giandomenico Anellino (chitarra) e Riccardo Biseo (pianoforte). “Anche quest’anno la magia della stagione di prosa nel teatro comunale Nestor ha conquistato il pubblico – ha affermato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – Gli appuntamenti in cartellone, con alcuni dei protagonisti più celebri e apprezzati dell’arte scenica nazionale, hanno condotto gli spettatori in un viaggio emozionante alla scoperta di testi ormai annoverati tra i classici del patrimonio teatrale, di pièces che hanno fatto battere il cuore al ritmo di musica, o ridere e sorridere. Dal 2013, del resto, la programmazione allestita dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Atcl, ha portato nel nostro Capoluogo gli interpreti e i registi più importanti del panorama nazionale, suscitando una partecipazione attenta, calorosa e appassionata degli amanti dello spettacolo dal vivo provenienti da tutta la Regione. Il Comune di Frosinone crede, fermamente, che l’investimento sulla cultura crei valore aggiunto, come moltiplicatore di energie sane per l’intera società e di promozione del territorio, e costituisca un elemento di identità, di crescita e di coesione sociale da promuovere soprattutto tra i giovani e nelle famiglie. Una stagione di così grande successo non poteva che concludersi in grande stile, con un viaggio musicale nei 150 anni di storia di ‘Roma capitale d’Italia’ con un’artista che è l’ambasciatrice della canzone romana nel mondo, Elena Bonelli”. Elena Bonelli da oltre 20 anni è impegnata nel difendere e diffondere il grande patrimonio della canzone romana, soprattutto tra i giovani, affinché possano conoscerlo e svilupparlo in personale linguaggio musicale.

L’artista torna sulla scena con uno spettacolo completamente nuovo che racconta la società e la vita di ogni epoca attraverso le canzoni romane più belle ed il loro background. Roma Capitale e canzone romana sono due binari che viaggiano paralleli dalla loro nascita in poi; dal primo brano musicale “Le Streghe” continuando con i grandi classici come “Barcarolo Romano”, “Tanto pe’ cantà”, “Le Mantellate”, “Valzer della toppa”, per arrivare a “Me so ‘mbriacato”, fino ai più moderni cantautori di oggi. Nel concerto la musica romana e la storia della città eterna viaggiano insieme per raccontare Roma di generazione in generazione.

Per informazioni sulla stagione teatrale, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: francesca.martino@comune.frosinone.it, 0775/2656642 e 329/3605704. I biglietti si possono acquistare presso il teatro comunale Nestor (info@multisalanestor.it, 348/7749362) e su ticketone.it.

Redazione Digital