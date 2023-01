Frosinone, al cinema Fornaci Battaglini incontra gli elettori con Mussolini e Gasparri

di Fabio Paris

Forza Italia mobilita i suoi ranghi e lo fa con la solita partecipazione. Nella cornice del cinema Fornaci Village di Frosinone, rappresentanti e membri del movimento giovanile del partito, amministratori locali ed alcune cariche delle Camere e del Parlamento Europeo hanno presenziato all’appuntamento elettorale dedicato a Samuel Battaglini. Il giovane candidato al consiglio della Regione Lazio, già amministratore pubblico nella sua Patrica e vice coordinatore nazionale di Anci Giovani, sostenuto nella sua corsa verso la Pisana da rappresentanti dell’intero partito oltreché da una gremita platea di uditori. Una militanza della prima ora quella di Samuel che, poco più che ragazzino, già muoveva i primi passi nella politica locale e sempre in un ambiente di centrodestra, quantomeno moderato. Così come moderato, a tratti ironico ma comunque fermo sui punti focali della politica di centrodestra, è stato l’intervento di ieri. Ad aprire il dibattito, moderato dal coordinatore provinciale dei giovani di Frosinone Franco Velocci, il sindaco di Anagni, Daniele Natalia, sub commissario provinciale del partito, che grande speranza ripone nei giovani come Samuel, di cui ha elogiato le doti ed i meriti. A seguire, Maurizio Scaccia, consigliere comunale di Frosinone e Vittorio Di Carlo, coordinatore cittadino di Sora. Grande vicinanza è stata espressa anche da Martina Sperduti, coordinatrice regionale del dipartimento pari opportunità, prodotto del vivaio di FI così come Battaglini, al quale ha ribadito affetto e sostegno. Intervento degno di nota anche per Simone Leoni, coordinatore regionale di FI, un altro giovane di belle speranza che ha speso parole di incoraggiamento per il collega impegnato nella corsa elettorale. Per finire, sono intervenuti i politici di lungo corso, con Salvatore De Meo, europarlamentare e presidente della Commissione Affari Costituzionali, figura di spicco nel panorama politico del basso Lazio che ha auspicato una crescita del partito in provincia di Frosinone a partire proprio dai giovani impegnati come Samuel Battaglini. In chiusura, gli interventi di Alessandra Mussolini, europarlamentare e del Senatore Maurizio Gasparri che, tra più seri auspici e battute più conviviali, hanno fatto sentire la vicinanza dei vertici del partito a chi sarà impegnato nella risalita che dovrà portare Forza Italia all’amministrazione regionale. La possibilità di riconquistare la Regione, ormai da un decennio a guida PD, la necessità di ridare voce forte ad un elettorato frusinate di centrodestra, finito quasi nel dimenticatoio della politica che conta, sono obiettivi troppo importanti ma, soprattutto, alla portata in questa tornata elettorale. Per forza di cose non andranno quindi mancati. A questo fine occorre l’impegno di tutti, dei militanti storici e dei giovani come Samuel, pronti a metterci la faccia ed a caricarsi sulle spalle un’intera provincia.