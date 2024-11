Frosinone, aggiungi un gioco in piazza ecco tutto il programma

Gioco, intrattenimento, condivisione, in un contesto in cui la tecnologia è al servizio della socializzazione: sono questi gli elementi fondanti di “Aggiungi un gioco in piazza – incontro tra innovazione e tradizione”. Il progetto, fortemente voluto dal sindaco, Riccardo Mastrangeli, è realizzato mediante gli assessorati al centro storico (Rossella Testa) e innovazione tecnologica e smart city (Laura Vicano) in collaborazione con il gruppo scout FSE Frosinone 1. L’iniziativa si terrà sabato 16 novembre dalle 16 alle 19 in piazza Turriziani. In programma giochi tradizionali, con la corsa dei sacchi rivisitata: percorsi illuminati a led, bottoni luminosi da premere all’arrivo e un labirinto interattivo di luci. Presente uno stand con attività pratiche per avvicinare i ragazzi ai valori e alle abilità del mondo scout. Tanto spazio, naturalmente, per i più piccoli, con giochi classici e animazione. Previsto anche un incontro con gli adulti (“I giovani, una risorsa del nostro tempo”), un momento per riflettere sull’uso consapevole degli strumenti digitali. “Siamo orgogliosi di presentare un’iniziativa che promuove la socializzazione e l’incontro tra generazioni, unendo tradizione e innovazione in un evento che consolida il ruolo di piazza Turriziani quale punto di ritrovo vivace e inclusivo – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – Con ‘Aggiungi un gioco in piazza’, reso possibile grazie all’impegno del gruppo scout FSE Frosinone 1, vogliamo offrire alla nostra comunità non solo un momento di divertimento e condivisione, ma anche una riflessione sull’importanza di un uso consapevole della tecnologia”. “Con questa iniziativa vogliamo proseguire nel percorso di valorizzazione del cuore della nostra città. Con “Aggiungi un gioco in piazza” sarà possibile incontrarsi nello spazio oggi restituito alla città nella veste di frequentatissima area di aggregazione, dove tutti, dai bambini agli adulti, possano riscoprire i giochi di un tempo, guardando avanti mantenendo salde le proprie radici”, ha aggiunto l’assessore Testa. “Crediamo che la tecnologia possa essere un importante strumento di connessione e crescita, se utilizzata in modo creativo e consapevole. In ‘Aggiungi un gioco in piazza’ portiamo una versione moderna dei giochi tradizionali, arricchita di elementi digitali, per mostrare come tradizione e innovazione possano coesistere e creare nuove esperienze di socializzazione”, ha concluso l’assessore Vicano.

Redazione Frosinone