Frosinone, acquista droga al Casermone fermato malvivente

Nella serata di ieri, personale della Polizia di Stato ha fermato un 45enne in zona “Casermone” al quale è stato contestato il possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Nel particolare, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Frosinone, impegnata nell’ordinaria attività di controllo del territorio, verso le 21 nel transitare in zona “Casermone” notava un uomo che alla vista dell’equipaggio, gettava in un’aiuola un involucro successivamente recuperato al cui interno è risultato esserci sostanza stupefacente del tipo cocaina. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata e l’uomo, residente in un comune limitrofo al capoluogo, è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura. Nei confronti del predetto, il Questore della Provincia di Frosinone, emanerà un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Frosinone.

Redazione Digital