Frosinone, accordo tra Forza Italia e Udc Carnevale candidata alle provinciali

“Presentata in mattina la candidatura nelle liste di Forza Italia per le prossime elezioni provinciali del 22 dicembre – ha affermato Gianluca Quadrini, presidente del consiglio provinciale di Frosinone – Rossana Carnevale tra i candidati del partito di Berlusconi una scelta importante, condivisa ma sopratutto di spessore. Per la candidatura nelle file del nostro partito della già consigliere provinciale Carnevale abbiamo fatto un patto federativo con l’ UDC e con il suo segretario Nazionale on.le Lorenzo Cesa. Crediamo nella professionalità e nello spessore della Carnevale e abbiamo voluto fortemente che facesse parte della nostra squadra. Ringrazio il segretario nazionale Cesa ed il suo coordinatore provinciale Giuliano Di Prete per aver collaborato e condiviso una scelta necessaria per il territorio e per aver dato senso e seguito valori dei nostri partito. Gli altri candidati che concorreranno al rinnovo del consiglio provinciale sono Marco Borrelli, Rossana Carnevale, Marta di Cocco, Pietro Antonio Macioce, Francesca Sacchetti e Maurizio Scaccia. La politica ha bisogno di moderazione, di buon senso e di responsabilità e soprattutto di difesa dei valori in cui noi crediamo fortemente: la democrazia”.

Redazione Digital