Frosinone, a sostegno di Marzi il M5s incontra i commercianti

“Ieri mattina mattina insieme alla sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana, al vicepresidente del Movimento 5 stelle Riccardo Ricciardi e a Luca Frusone e a tutti i candidati e candidate della lista a sostegno della candidatura di Domenico Marzi, abbiamo raggiunto cittadini e commercianti per un tour nella città di Frosinone – ha affermato Serena D’Alessio – Tante le attività coinvolte in questo piacevole incontro che ha portato alla luce criticità e pregi del commercio nella nostra città in un momento storico molto difficile di ripresa post pandemica e con i prezzi schizzati alle stelle anche a causa della guerra in Ucraina”.

“Un doveroso ringraziamento alle attività che si sono messe a disposizione per un confronto sano e costruttivo – ha aggiunto D’Alessio – La politica deve tornare nelle piazze e tra le persone, ed è stato molto bello sperimentare che queste nostre intenzioni sono apprezzate e condivise dalla cittadinanza tutta”.

Redazione Digital