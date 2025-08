Frosinone, a sostegno della Palestina il PD bacchetta Memmo Marzi

“Mentre in tutto il mondo c’è un sussulto di indignazione su quanto avviene giornalmente a Gaza e le notizie sui bombardamenti continui, sull’uccisione sistematica di civili ammassati nei punti di distribuzione dei pochi viveri, sulla morte per fame e carestia di centinaia di donne e bambini e perfino degli operatori umanitari riempiono quotidianamente le pagine e i programmi di informazioni. Mentre i più importanti paesi del mondo, l’opinione pubblica internazionale e perfino alte figure della cultura e ong israeliane gridano al genocidio e operano iniziative dal profondo e dirompente significato politico come il riconoscimento dello Stato di Palestina. Mentre, il Presidente della Repubblica, il Papa prendono posizioni nette su quanto accade, si susseguono i pronunciamenti di tantissimi consigli comunali in varie parti dell’Italia, interpretando la volontà dei cittadini, sulla necessità di partecipazione seppur simbolica, al dramma del popolo palestinese, la maggioranza di destra del consiglio comunale di Frosinone , non ha ancora ben compreso quanto sta accadendo ed ha bisogno di riflettere rinviando al mese di settembre la valutazione di un Ordine del Giorno presentato da Domenico Marzi e sottoscritto da altri consiglieri comunali tra cui i consiglieri del pd. Un o.d.g noto, e conosciuto che aveva il pregio di trattare un argomento delicato e divisivo , ma in maniera del tutto oggettiva rifuggendo volutamente da un linguaggio perentorio e assertivo, che avrebbe dovuto dare un’immagine di un consiglio comunale unito e concorde nel condannare il dramma umanitario del popolo palestinese ed un pronunciamento seppur simbolico, come sostenuto dalla grande maggioranza dei paesi sull’auspicio del riconoscimento di due popoli e due stati come espresso dall’Onu con la Risoluzione 181 del 1947. Tale iniziativa, che ritenevamo nobile e qualificante per la città è stata colpevolmente banalizzata prima ancora nei modi che nel contenuto. Il presidente del consiglio, come frequentemente gli capita di fare, si è trasformato da arbitro imparziale quale dovrebbe essere a giudice per giunta di parte, interrompendo il consiglio comunale su richiesta di sospensione del capogruppo di FDI, senza una preventiva illustrazione di posizioni pro e contro rispetto alla richiesta e successiva votazione. Il successivo incontro dei capigruppo ha visto prevalere la tesi del rinvio dell’o.d.g. al mese di settembre. La ripresa dei lavori non è stata possibile per mancanza del numero legale da parte dei consiglieri di maggioranza, con la dimostrazione plastica questi ultimi avevano preventivamente concordato il boicottaggio dell’odg ma al tempo stesso di non assumere la responsabilità ingiustificabile e impopolare di un voto contrario allo stesso ordine giorno, facendo appunto mancare il numero legale. Caro Memmo , la tua proposta che abbiamo sottoscritto con entusiasmo e partecipazione politica ed emotiva , come è nel tuo costume cerca di elevare la città di Frosinone da un caos politico ed amministrativo, ponendo elementi di interesse storico ed oggi sociale e di intenso valore umanitario : “ fatti non foste a vivere come bruti ma per seguir virtute e canoscenza “ avrebbe detto Dante Alighieri , ma è stata ridicolizzata e messa alla stregua di una banale seppur sempre utile, taglio delle siepi o sistemazione di un marciapiede. La tua storia personale, con l’amicizia il rispetto per le tue scelte anche se spesso non condivise, ma con la sincerità di sempre, ci impone questa domanda. Forse ti sei avvicinato troppo al posto sbagliato?”. Lo comunicano Norberto Venturi, Angelo Pizzutelli e Fabrizio Cristofari.

Redazione Digital