Frosinone, a sostegno degli anziani ecco il portiere di quartiere

Attivo, nel territorio del Comune di Frosinone, il progetto “Silver” realizzato dall’amministrazione Mastrangeli mediante l’assessorato ai servizi sociali coordinato da Alessia Turriziani con gli Enti del Terzo Settore. “Il progetto Silver – ha affermato l’assessore Turriziani – rientra all’interno dei procedimenti di co-progettazione promossi, due anni fa, dal settore welfare per verificare la disponibilità di soggetti del terzo settore a concorrere alla realizzazione di servizi e attività. ‘Silver’ rappresenta un sostegno concreto ai bisogni degli anziani, andando a incrementare la qualità della vita attraverso la socializzazione, la prevenzione e il supporto in relazione ad esigenze di tipo socio-sanitario”. “Silver” si sostanzia, infatti, in attività di sostegno sociale rivolte alle persone anziane residenti sia nel Centro Storico che nella parte bassa di Frosinone. In particolare, nel Centro Storico, il servizio gratuito di prossimità rivolto agli over70 gestito da Diaconia, prevede, tra le altre cose, attività di supporto e di segretariato sociale, nonché di un servizio di taxi sociale, visite domiciliari e attività di animazione. L’obiettivo è prevenire i casi di isolamento, affermando il diritto dell’anziano a rimanere nel suo contesto di vita favorendo la domiciliarità, in collegamento con gli interventi di assistenza domiciliare e di ausilio nelle attività quotidiane, che prevengano le forme di istituzionalizzazione. La centrale operativa risponde al numero 0775/327339; sede in corso della Repubblica, 130. Il portiere di quartiere è attivo, in via sperimentale, nel quartiere del Sacro Cuore (a cura del Consorzio Parsifal e di Altri Colori) e nel centro storico (a cura di Diaconia). Il portiere di quartiere è un punto di riferimento, pronto ad accogliere richieste, risolvere piccoli problemi e indirizzare le persone verso le soluzioni più adatte”. Il servizio prevede, tra le altre cose, servizi di segretariato, piccoli lavori domestici, aiuto nell’organizzazione delle visite mediche, supporto alle famiglie e per necessità personali. Il “portiere” si trova in via Po, presso la piscina comunale WeSport e risponde al numero 0775/1431687; portierediquartiere@consorzioparsifal.it.

