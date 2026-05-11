Frosinone, 5 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico

L’Amministrazione comunale di Frosinone ha ottenuto un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro destinato alla messa in sicurezza del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Le risorse sono state assegnate dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito dei fondi previsti dalla Legge n. 145/2018 per il triennio 2026-2028.

Il finanziamento consentirà di avviare cinque interventi infrastrutturali finalizzati alla riduzione del rischio e al miglioramento della sicurezza stradale sull’intero territorio comunale, inserendosi nel più ampio piano nazionale che prevede interventi in 29 comuni della provincia.

Per rispondere in maniera puntuale alle esigenze di messa in sicurezza della città, l’Amministrazione ha suddiviso il territorio in cinque quadranti, individuando, attraverso una costante sinergia con l’ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione, le aree nelle quali nel tempo si sono registrate criticità legate alla stabilità dei versanti e alla sicurezza della circolazione.

Gli interventi finanziati riguarderanno la messa in sicurezza di varie strade comunali ricomprese nei quadranti Nord-Est, Sud-Ovest, Nord-Ovest, Sud-Est e del centro urbano.

Nel dettaglio, le opere finanziate ammontano a 900 mila euro per il quadrante Centro urbano, 900 mila euro per il quadrante Nord-Ovest, 1 milione e 200 mila euro per il quadrante Nord-Est, 1 milione di euro per il quadrante Sud-Ovest e 1 milione di euro per il quadrante Sud-Est.

“L’assegnazione di queste risorse rappresenta un risultato importante per il nostro territorio e conferma l’attenzione del Governo centrale verso le esigenze dei Comuni e della sicurezza urbana – ha affermato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Il finanziamento ottenuto consentirà di realizzare interventi concreti e strategici per la viabilità e la prevenzione del dissesto idrogeologico, a tutela della pubblica incolumità e della qualità della vita dei cittadini. Si tratta di un traguardo raggiunto grazie a un lavoro sinergico tra istituzioni, a programmazione amministrativa e capacità progettuale. Il percorso intrapreso oggi consente a Frosinone di disporre di strumenti fondamentali per proseguire nel processo di messa in sicurezza e di riqualificazione del territorio”.

“Abbiamo scelto di suddividere il territorio in cinque quadranti – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi – per garantire una pianificazione più efficace e intervenire in maniera mirata nelle zone che presentano maggiori criticità. Questo finanziamento ci permetterà di realizzare opere fondamentali, con interventi strutturali finalizzati alla riduzione del rischio e al miglioramento della viabilità urbana. Ringrazio gli uffici comunali, a partire dal dirigente ing. Ivano Petrillo e tutto il personale, per il puntuale lavoro svolto”.

L’Amministrazione comunale conferma così la volontà di proseguire lungo la linea della prevenzione e della programmazione strategica, rafforzando la sicurezza del territorio attraverso interventi strutturali capaci di migliorare la qualità urbana e la tutela della pubblica incolumità.

Redazione Digital