Frosinone, 46esima edizione Olimpiadi Victoria “Complimenti agli organizzatori”

“Una serata meravigliosa”, in occasione di una “manifestazione che dà lustro all’intera comunità, rendendoci orgogliosi”: il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, non nasconde l’emozione di aprire ufficialmente l’edizione numero 46 delle Olimpiadi Victoria, negli impianti attrezzati della Parrocchia Santuario Madonna della Neve. Alla serata inaugurale della kermesse erano, inoltre, presenti gli assessori Simona Geralico, Alessandra Sardellitti, Fabio Tagliaferri e Danilo Magliocchetti, insieme ai consiglieri Anselmo Pizzutelli, Francesco Pallone (delegato allo sport), Franco Carfagna e Sergio Crescenzi. Alla manifestazione, tra l’altro, è stato conferito, dall’amministrazione precedente, il riconoscimento quale evento istituzionale del Comune di Frosinone. “È doveroso ringraziare Padre Rechie e tutto lo staff che, da mesi, si spendono, con grande dedizione e impegno, per realizzare un evento che non esiterei a definire imponente, sotto il profilo dell’organizzazione e della logistica, e che quest’anno ha registrato un vero e proprio picco di iscrizioni – ha affermato il sindaco Mastrangeli – Gli organizzatori, in queste settimane, hanno lavorato alacremente, senza risparmiarsi, per mettere insieme un calendario ricco e appassionante e per fornire tutte le indicazioni e le informazioni del caso alle famiglie e ai piccoli atleti, di cui sono diventati un saldo punto di riferimento. Grazie anche agli sponsor e ai sostenitori della manifestazione, che partecipano attivamente alla riuscita delle Olimpiadi Victoria. Alle famiglie e agli atleti voglio rivolgere un ringraziamento speciale: la vostra presenza, la vostra voglia di mettervi in gioco in questa sana competizione, sia che si appartenga alle Aquile, ai Condor, ai Falchi o ai Grifoni, rendono le Olimpiadi Victoria un evento unico e sentito. Per molti genitori, inoltre, è motivo di grande emozione accompagnare i propri figli in questi stessi impianti sportivi su cui hanno gareggiato in tenera età. Il ringraziamento più grande, naturalmente, va rivolto a colui che ha reso possibile tutto questo. Sin dalla prima edizione, Padre Adelmo Scaccia ha voluto regalare ai più piccoli e ai più grandi dei momenti di svago, socializzazione e inclusione sociale, riuscendo ad ottenere grande partecipazione, richiamando tanti giovani anche dai comuni limitrofi. Edizione dopo edizione, anno dopo anno, le Olimpiadi Victoria hanno unito più generazioni attraverso i valori dello sport, della condivisione, del rispetto per sé stessi e per gli altri, della gioia di stare insieme. Le Olimpiadi Victoria esprimono la testimonianza più alta di valori, dunque, che grandi e piccoli custodiranno nel proprio cuore non solo nel corso della manifestazione, ma per tutta la vita”.

