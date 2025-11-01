Frosinone, 4 giovani incappucciati picchiano collaboratore scolastico

“Condanno con la massima fermezza il gravissimo episodio di violenza avvenuto questa mattina presso l’Istituto “Angeloni” di Frosinone, dove quattro giovani incappucciati hanno fatto irruzione nell’edificio scolastico aggredendo un collaboratore scolastico – ha affermato il sindaco Mastrangeli – Si tratta di un fatto inaccettabile, che colpisce profondamente la nostra comunità e mina i valori fondamentali della convivenza civile, del rispetto e della sicurezza all’interno dei luoghi dell’educazione. La scuola è e deve restare un presidio di cultura, di dialogo e di crescita, non un teatro di violenza o intimidazione. Ho immediatamente contattato telefonicamente la dirigente scolastica Prof. Cristina Boé per esprimerle la mia vicinanza e la solidarietà dell’intera città di Frosinone, assicurandole il pieno sostegno dell’amministrazione comunale. A lei, al corpo docente, agli studenti e a tutto il personale va il mio ringraziamento per la prontezza, la lucidità e il senso di responsabilità con cui hanno affrontato momenti di grande tensione e paura. Rivolgo un sentito augurio di pronta guarigione al collaboratore scolastico rimasto ferito, vittima di un gesto vile e ingiustificabile e gli manifesto, anche personalmente, la più sincera solidarietà”.

Redazione Digital