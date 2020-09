“Con Delibera 587 del 15/09/2020, la ASL di Frosinone ha pubblicato l’avviso pubblico, inerente l’erogazione di contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l’acquisto della parrucca – ha affermato il consigliere comunale Danilo Magliocchetti – Si tratta di un provvedimento estremamente importante e particolarmente atteso dalle pazienti oncologiche della provincia di Frosinone. A tal fine, la Regione Lazio, con la Legge di stabilità 2020, ha stanziato 300.000 euro, destinati appunto a fornire contributi per l’acquisto, su tutto il territorio regionale, delle predette parrucche. Il bando prevede la pubblicazione di 3 avvisi per anno solare, con scadenze: 28 febbraio, 30 giugno e 31 ottobre. Per il il solo anno 2020, tuttavia, verrà emanato un unico avviso con scadenza 31 ottobre 2020. Nella ASL di Frosinone le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate presso i Consultori Familiari dei 4 Distretti Sanitari, precisamente di Anagni, Frosinone, Sora e Cassino. L’importo del contributo erogabile, per ciascuna beneficiaria, è quantificato in 250 euro e comunque non potrà essere superiore al costo sostenuto per l’acquisto della parrucca. In ogni caso l’acquisto è fiscalmente deducibile dalla dichiarazione dei redditi. Il bando è rivolto a tutte le donne affette da alopecia conseguente a terapia oncologica, per l’acquisto della parrucca, residenti nei Comuni della Asl di Frosinone. Questo provvedimento della locale ASL costituisce un importante passo in avanti di civiltà, nel perseguire moderne ed avanzate forme di tutela della salute, in particolare nelle cure oncologiche. Giova ricordare, infatti, che la perdita dei capelli, quale conseguenza collaterale delle terapie oncologiche, oltre a generare una sofferenza psicologica, comporta anche un costo, spesso oneroso, per l’acquisto della parrucca. Costo non sempre sostenibile per chi già deve combattere con una grave malattia. La parrucca può senz’altro costituire una pur parziale recupero della qualità della vita, anche dal punto di vista relazionale della persona malata. Vista l’importanza del provvedimento, che pone il Lazio in linea e all’avanguardia su questo tema delicato, con altre Regioni, come Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Piemonte, è auspicabile che la Regione aumenti significativamente, per gli anni futuri, la dotazione finanziaria. Se consideriamo infatti i 300.000 euro stanziati per il 2020 e li dividiamo per l’importo erogabile di 250 euro, otteniamo una platea potenziale di appena 1200 persone in tutta la Regione. E’ necessario quindi avere maggiori risorse disponibili per provare ad accontentare tutte le persone sottoposte a terapia oncologica che desiderano comprare una parrucca e restituire loro un piccolo sorriso”.