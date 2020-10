In circa 300 hanno aderito alla manifestazione promossa dai commercianti e dalle famiglie svoltasi in piazzale Vittorio Veneto a Frosinone. Notevole partecipazione da parte degli intervenuti contro il nuovo DPCM varato dal governo. ”Il governo Conte non può far finta di nulla e ignorarci, in tutta Italia si stanno svolgendo manifestazioni con lo stesso spirito – ha affermato Fernando Incitti, commerciante ed esponente di Fratelli d’Italia – Oggi sono qui commerciante, al di la del mio riconosciuto impegno politico e sociale, e questa piazza, seppur pacifica, è la dimostrazione della rabbia del popolo Italiano. ‘Il governo prima ci ha chiesto di chiudere, poi ci ha chiesto di adeguarci, adesso ci chiede di chiudere di nuovo tutto questo è inacettabile. Queste misure non risolveranno i problemi della pandemia e distruggeranno il tessuto sociale ed economico di questa nazione e si scatenerà una crisi senza precedenti. Noi imprenditori non dobbiamo piangere, ma dobbiamo ribbellarci a questo governo in modo pacifico e organizzato bisogna tornare subito alle urne e salvare questa nazione”.

Redazione Frosinone