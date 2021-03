Frosinone, 3 cinghiali in pieno centro si impossessano della Villa comunale.

Cinghiali nei pressi della Villa Comunale. Non è la prima volta che questi animali vengono avvistati nel capoluogo. In passato in zona Tommaso Landolfi o Madonna della Neve. Oggi addirittura si impossessano della Villa comunale. Panico tra i passanti che hanno scattato diverse fotografie a queste bestiole.

Redazione Frosinone