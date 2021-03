La giunta Ottaviani ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica della revisione della zona F destinata a campo comune attraverso interventi per la sistemazione dell’area con miglioramento della visitabilità e realizzazione di 280 loculi prefabbricati all’interno del civico cimitero di Colle Cottorino.

Nella delibera, presentata dal settore ambiente, coordinato da Massimiliano Tagliaferri, sottolinea come l’attivazione delle procedure del completamento del cimitero sia di particolare urgenza e necessità, al fine di revisionare l’area F destinata alle inumazioni a terra e alla realizzazione di nuovi loculi prefabbricati, da posizionarsi specularmente a quelli già esistenti lungo la viabilità principale.

Le batterie di loculi con apertura frontale, per 280 posti, saranno realizzate in tre parti prefabbricate; assemblati con incastri rigidi, costituiscono un blocco monolitico che eventualmente può essere ripetuto in continuità.

Realizzati in calcestruzzo armato ad alta resistenza saranno conformi alla normativa antisismica e alle norme di polizia mortuaria per quanto riguarda le dimensioni e caratteristiche costruttive.

L’importo, limitato al momento ai soli lavori di costruzione dei nuovi loculi, risulta pari a € 276.767,797 oltre iva e spese tecniche e somme a disposizione per un totale complessivo di € 360.000. La somma troverà copertura per 250.000 euro con le somme già impegnate sul bilancio 2020 e per i rimanenti 110.000 con i proventi derivanti dalla concessione delle aree e dei loculi.

Redazione Frosinone