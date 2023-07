Frosinone, 2 notti per la Romagna concerto di beneficenza per gli alluvionati

Musica, spettacoli, sfilate, street food per due serata all’insegna della solidarietà: il 21 e il 22 luglio il Parco Matusa ospiterà “Due notti per la Romagna – Live for life”, evento organizzato dall’associazione culturale Chez Nina relais con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale e dell’Amministrazione Comunale di Frosinone. Il ricavato sarà offerto in beneficenza a favore delle popolazioni alluvionate in Emilia Romagna in particolare del Comune di Conselice. “La manifestazione vedrà la partecipazione di rappresentanti del Comune di Conselice – ha affermato il presidente – L’organizzazione ringrazia tutti gli sponsor e i partner istituzionali, la Provincia di Frosinone e l’Amministrazione Comunale di Frosinone per la sensibilità e disponibilità mostrate”.

Questo il programma di venerdì 21 luglio: Ore 19:00-20:30 Thomas Deejay; Ore 20:30-22 Ligabue tribute band; Ore 22-22:15 Ned Nak; Ore 22:15-00 Beat 90; Ore 00-chiusura Fabio Tagliaferri Deejay-Matteo Vitale Deejay B2B. Sabato 22 luglio: Ore 19:00-20:15 Matteo vitale Deejay; Ore 20:15-21:15 Fabio Tagliaferri Deejay; Ore 21:15-23 Vasco Rossi tribute band; Ore 23-00 Rita De Crescenzo show; Ore 00-1:00 sfilata modelle calendario Vamos accompagnata da Thomas Deejay; Chiusura con dj set. Costo ingresso in prevendita: 10 euro (info: 351-1487811). Il 50% del denaro raccolto sarà devoluto al Comune di Conselice. Rivolgo un particolare ringraziamento al presidente della commissione commercio Corrado Renzi, consiglire comunale, per l’impegno profuso per la realizzazione della manifestazione”.

Redazione Frosinone