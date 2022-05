Frosinone, 2 liste di Ottaviani a sostegno di Mastrangeli ecco tutti i nominativi

“Sono 64 i candidati del progetto voluto dal sindaco Nicola Ottaviani, nel sostenere Riccardo Mastrangeli a ricoprire la carica più alta, a Palazzo Munari, la nuova sede comunale al centro storico. Le due liste di riferimento di Nicola Ottaviani esprimono l’essenza di un progetto sia civico che politico, proprio per dare il massimo spazio di crescita, come classe dirigente, ai giovani, ai lavoratori dipendenti, agli autonomi o non stabili, al volontariato ed a tutti coloro che intendono consolidare una rivoluzione culturale ed urbana, che ha reso la città di Frosinone un moderno Capoluogo”.

Lista Lega

ROSSELLA TESTA DANIELE AMELIO ANGELO ANTOBENEDETTO DANIELA ANTOBENEDETTI EMANUELA ANTONUCCI SALVATORE ATZORI ORNELLA BARBERI MARA BELLI GIOVANNI BORTONE LUCA BOSCO RACHELE CECCANI ANTONIO CECCARELLI ANDREA CIOTOLI FEDERICA D’EMILIO LAURA DESIDERI PIERLUIGI FIACCO DEBORA FIORINI EMANUELE GATTA LUCIA GALASSI VINCENZO GRANDE MARIO IABONI DINO IANNARILLI LUCA LISI ANNA MARIANI DOMENICO MINIELLO detto “MIMMO GIUSEPPE MUNAFO’ detto “PINO” GIOVANNI ORSINI GIANLUCA PALCONE LUISA PATRIZI ANTONIO PUSCEDDU detto “PUSH” ANTONIO TURRIZIANI ANGELO VALERIANI

Lista Ottaviani

MASSIMILIANO TAGLIAFERRI detto “MAX” ANGELO RETROSI VALENTINA SEMENTILLI ANDREA CAMPIONI GIAMPIERO FABRIZI FILIBERTO ABBATE CHRISTIAN ALVIANI ILARY BATTISTA MICOL BENEDETTI AUGUSTO BERARDI ANNALISA BOTTONI NIVES CAMPANELLI FRANCESCO DELL’AVERSANO FEDERICO DINI GIOVANNI GALIZIA SILVIA GIULIANI MARIO GRIECO ANNA MARIA LOMBARDI GIOVAMBATTISTA MARTINO detto “GIOVANNI” GIAMPAOLA MINISTRINI detta “PAOLA” GIUSEPPINA NERI FEDERICO PANICCIA TERESA PETRICCA SILVIA POMPILI VERONICA PUGLIESE FABIANO QUATTROCIOCCHI RAFFAELE RAMUNTO SONIA SIRIZZOTTI detta “ZIRIZZOTTI” VIRGINIA TESTANI LUIGI TOZZI ELEONORA VALI GIUSEPPE VITTIGLI detto “PEPPE”

Redazione Digital

Foto: Stefano Strani