Frosinone, 2 interventi record all’ospedale Spaziani complimenti al dott. Baglioni

“Ancora una buona notizia dall’Ospedale Spaziani di Frosinone: l’UOSD Oculistica-Chirurgia Vitreo Retinica, coordinata dal dott. Luigi Baglioni, ha operato con una tecnica chirurgica completamente innovativa due pazienti anziani affetti da una gravissima forma di ipovisione – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Gli interventi sono perfettamente riusciti e presto, dopo un periodo di adattamento, i due pazienti potranno riacquistare molte facoltà visive, aumentando così la loro autonomia nella vita di tutti i giorni. Il reparto di Frosinone è uno dei pochi Centri Specialistici Ospedalieri Italiani scelti e autorizzati a erogare questo tipo di intervento, che rappresenta un’opportunità unica per molti pazienti con grave disabilità visiva. Lo Spaziani dimostra ancora la sua costante crescita, anche per la capacita di adottare e sperimentare tecniche all’avanguardia che rappresentano il futuro della chirurgia. In questi anni, il nosocomio di riferimento della nostra provincia, è stato protagonista di una vera e propria trasformazione, che lo ha portato ad acquisire credibilità a livello nazionale in tanti settori, come la neurochirurgia e oculistica. Certo, non tutti i problemi sono stati risolti ed il lavoro è ancora molto, ma il livello della sanità del nostro territorio è in costante crescita. Di nuovo complimenti a tutto il personale sanitario e al dott. Luigi Baglioni per questo importante risultato”.

Redazione Digital