Frosinone, 2 giovani danneggiano il cancello della villa comunale fermati dalla Polizia

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha fermato due ragazzi resisi responsabili di danneggiamento. Nel particolare giungeva sul N.U.E. 1 1 2 una segnalazione nella quale si riferiva che, all’interno della villa vomunale, vi era la presenza di due persone. Un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Frosinone, giunta sul posto, accertava effettivamente la presenza di due giovani che, per entrare all’interno dello stabile e trascorrere la notte, nella sera precedente avevano danneggiato il portone d’ingresso. All’atto del controllo si accertava inoltre nella disponibilità dei due una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “hashish”. Per i fatti sopra esposti, i due giovani verranno deferiti all’autorità giudiziaria per danneggiamento e segnalati alla Prefettura per la normativa inerente agli stupefacenti.

Redazione Frosinone