Frosinone, 14mila preferenze Ciacciarelli è il più votato di tutto il centrodestra

“Uno straordinario risultato per la Lega in provincia di Frosinone, con 21.944 voti, i quali testimoniano il certosino lavoro svolto in questi anni da tutto il gruppo provinciale – ha affermato Pasquale Ciacciarelli – Sono orgoglioso ed onorato poi delle mie oltre 14.000 preferenze personali, e devo dire grazie alla mia squadra super! Donne e uomini, amministratori ed amministratrici che sono stati sempre sul pezzo, e con i quali siamo riusciti a dare risposte concrete alle loro comunità con finanziamenti di opere pubbliche, sostegno all’associazionismo ecc. Ora subito a lavoro con il Presidente Rocca per restituire dignità al paziente negli ospedali, il giusto riconoscimento a medici ed infermieri, potenziare le infrastrutture, risolvere le vertenze sul lavoro e favorire investimenti da parte delle aziende. Allo stesso tempo siamo già sul pezzo per le imminenti amministrative di Primavera, in comuni come Ferentino ed Anagni, ed in quelli più piccoli. Anche qui puntiamo ad ottenere un grandissimo risultato per la Lega ed il Centrodestra, ad eleggere donne e uomini di qualità, che si spendano per il proprio comune. Porteremo nelle amministrazioni il buongoverno della Lega”.

Redazione Digital