Frosinone, 100 anni dell’Aeronautica militare ecco la cerimonia ufficiale

Si è svolta questa mattina la cerimonia per il centenario dell’Aeronautica militare, presso il 72esimo stormo di Frosinone. Erano presenti il prefetto Ernesto Liguori, il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, i rappresentanti dell’Aeronautica militare, il presidente del consiglio provinciale, Gianluca Quadrini. “Un momento molto importante per la storia dell’aeronautica militare ma anche di tutto il nostro territorio – ha affermato Quadrini – Sono onorato di aver preso parte alla cerimonia rappresentando la Provincia di Frosinone perché la realtà del 72* stormo è un’eccellenza per la città di Frosinone e per tutto il territorio provinciale. Non dimentichiamo che da questa scuola sono usciti i migliori piloti grazie al l’altissima capacità didattica e alle strutture multimediali che consentono agli allievi di avere tutti i supporti necessari per una formazione di livello. L’Areonautica – conclude Quadrini,- è uno dei presidi militari storici di Frosinone. In qualità di rappresentante della Provincia confermo la massima disponibilità ad una più proficua collaborazione”.

Redazione Frosinone