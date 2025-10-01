Freddo in arrivo, temporali e raffiche di vento fino a 90 chilometri orari

Nuova ondata di maltempo in arrivo su parte dell’Italia già da oggi, complice un’area di bassa pressione proveniente dall’Europa orientale. Per questo la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo su 8 regioni (gialla su Calabria, Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Sicilia). Nelle prossime ore, dunque, il maltempo colpirà molte regioni d’Italia. Il motore principale di questa fredda circolazione si trova attualmente nelle vicine regioni balcaniche, ma presto si sposterà sul nostro Paese, raggiungendo le regioni del sud entro la serata. Già dalle prossime ore si innescherà una fase di freddo maltempo: oltre alle precipitazioni, specie al centro-sud ed in Sicilia, ci aspettiamo un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali con punte fino a 50 km/h.

Ma sarà nelle giornate di giovedì e venerdì che la burrasca entrerà nella sua fase clou: soffierà intensa la Bora sul medio e alto Adriatico con raffiche taglienti ad oltre 90 km/h. Col passare delle ore le correnti più fredde si estenderanno a tutto il centro-sud (Grecale sul versante tirrenico, Tramontana in Sardegna) provocando un generale calo delle temperature.

La sensazione di freddo sarà acuita dal vento forte: è l’effetto wind chill (si indica quel fenomeno per il quale, in presenza di vento, la temperatura percepita dal nostro corpo risulta inferiore rispetto a quella reale. Più il vento è intenso e più la temperatura percepita è bassa: generalmente questo fenomeno provoca un abbassamento nella percezione della temperatura nell’ordine di circa 3°C per ogni 10 km/h di velocità del vento) .

«Il fenomeno è tipico di un meteo da fine autunno/inizio inverno – afferma il meteorologo Mattia Gussoni de ilMateo.it -, che ci farà battere per la prima volta i denti sotto l’incessante azione dei venti freddi». Occorrerà attendere il prossimo weekend per avere un’attenuazione dei venti su buona parte dell’Italia anche se qualche pioggia bagnerà ancora alcune città.

Nel corso della mattinata, mentre persisterà una moderata instabilità tra Emilia-Romagna e basso Piemonte, l’area di maltempo comincerà ad estendersi verso le regioni centrali e il Sud; piogge intense e alcuni temporali colpiranno in particolare il versante adriatico centrale, con maggiore evidenza su Marche e Abruzzo, mentre al sud le regioni più esposte a forti precipitazioni saranno Puglia e Basilicata, in particolare l’area ionica. Ulteriori piogge, seppur meno intense, interesseranno anche il resto del Meridione, mentre il quadro meteorologico si manterrà più tranquillo e asciutto lungo diversi tratti del versante tirrenico centrale. Tra il pomeriggio e la sera, la perturbazione proseguirà il suo cammino verso il Sud del Paese, dove è atteso anche un approfondimento della circolazione ciclonica, responsabile di un’atmosfera fortemente turbolenta.

Nel frattempo, mentre al Nord si assisterà a un graduale miglioramento del meteo, la giornata si concluderà all’insegna del maltempo ancora una volta lungo il versante adriatico, segnatamente tra il Sud delle Marche, l’Abruzzo, il Molise e la Puglia, con un forte coinvolgimento anche della Basilicata. Precipitazioni particolarmente intense e abbondanti sono attese su tutta l’area ionica. corriere.it