“È un’emozione indescrivibile salire sul Frecciarossa con tappa a Frosinone e Cassino, una giornata che qualifica il lavoro della Regione Lazio per la nostra Provincia e che mi porta indietro di qualche anno, quando anche io ero una pendolare – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – E’ un’opportunità unica per la Ciociaria che apre orizzonti nuovi per gli studenti, per le imprese, per i lavoratori e per i turisti. Ora la Ciociaria diventa, finalmente, una destinazione per tutti con Milano a sole 4 ore di distanza da noi. Un grazie a Gianfranco Battisti, AD di Ferrovie dello Stato, al Presidente Nicola Zingaretti, all’Assessore Mauro Alessandri e alla Giunta e ai quanti hanno lavorato a questo grande traguardo per il nostro territorio. Inizia ora il nostro viaggio verso il futuro”.

Redazione Digital