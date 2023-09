Frecce Tricolori sui tetti di Milano, 100 anni dell’Aeronautica ecco lo show

Alle 10.45 tutti con lo sguardo rivolto verso l’alto. Sono passate su Milano le Frecce tricolori per festeggiare i 100 anni dalla costituzione dell’Aeronautica militare come Forza Armata autonoma. Lo spettacolo è durato una decina di minuti e che si è concentrato soprattutto sull’area intorno alla sede della Regione Lombardia: «Rappresenta un ulteriore riconoscimento che l’Aeronautica militare vuole tributare a un territorio e a una comunità cui è storicamente e fortemente legata», ha affermato il colonnello Maurizio Daniele, capo ufficio affari generali del comando prima regione aerea Milano. Un air show acrobatico, un modo per omaggiare la città: «Si tratta di un’altra occasione per celebrare il nostro centenario insieme ai cittadini e far conoscere una forza armata dinamica, utile al paese e con forte propensione all’innovazione tecnologica», ha continuato Daniele. La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, ma che è comunemente conosciuta come le Frecce Tricolori, è la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell’Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l’addestramento all’acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti; ha sede operativa presso l’aeroporto di Rivolto (Udine).

Con dieci aerei (dal 1982 utilizzano come velivolo gli Aermacchi MB.339 A/PAN MLU), di cui nove in formazione e uno solista, sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo, e il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie della durata di circa mezz’ora, le ha rese famose e riconosciute come una delle migliori pattuglie aeree acrobatiche a livello internazionale, compiendo acrobazie tutto l’anno. corriere.it