Fratelli d’Italia in Ciociaria, apertura nuovo circolo ecco l’inaugurazione

“Per amor di Patria”, questo il titolo del convegno che accompagnerà l’inaugurazione del Circolo di Fratelli d’Italia a Roccasecca, programmata per martedì 10 gennaio, alle 17.30. In un tempo in cui sembra pressoché svanita l’importanza di spazi ove si possa parlare di politica e alimentare il confronto sociale, l’apertura della nuova sede, ubicata in Via Vittorio Veneto, nel centro storico della città di San Tommaso, segna una vera e propria inversione di tendenza. “Un antidoto alla dilagante indifferenza della gente – ha affermato Antonio Abbate – nei confronti della politica che a Roccasecca, per tradizione, attraverso i partiti, ha fatto sempre sentire la propria voce”. “Il tentativo – ha evidenziato Gerado Marullo, giovane consigliere comunale – di riportare al centro del dibattito l’interesse per il buon governo della città, un riflettore acceso sul territorio che possa informare il cittadino e stimolarne la partecipazione”. Ed all’amore per la propria città si lega indissolubilmente l’amore di patria, nota distintiva di un partito come Fratelli d’Italia che, impegnato con Giorgia Meloni a guidare l’Italia coerentemente con i propri ideali, sta dando prova di saper individuare le migliori soluzione alle tante criticità ormai sedimentate da una politica insipiente, dimentica dei supremi interessi della Nazione. Animeranno questo dibattito Massimo Ruspandini, V.Capogruppo alla Camera dei deputati, Daniele Maura, Consigliere provinciale, NicolaProcaccini, Parlamentare europeo, Antonio Abbate, già sindaco di Roccasecca e Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Redazione Digital