Frappe e fettuccine al sugo, Carnevale in piazza a Falvaterra ecco tutto il programma

“Il prossimo 19 festa di Carnevale a Falvaterra, in piazza Umberto I, a partire dalle 12 – hanno affermato l’assessore Elisa Ceccarelli e il consigliere Andrea Luciani – Menù di festa, con fettuccine al sugo grasso, pancetta, patate, cipolle e peperoni, a prezzo popolare, a cura di Bottega Coquinaria, per pranzare tutti insieme in una piazza colma di bambini. Per tutti i bimbi, inoltre, disponibili gratuitamente i giochi gonfiabili. Alle 15, verrà premiata dal sindaco con una targa la frappa più buona della festa: tutte le signore potranno partecipare al concorso portando entro le 11 presso il bar ristorante Bottega Coquinaria, 3 chili di frappe per l’assaggio gratuito. Giudici insindacabili, tutti i cittadini, Falvaterrani e non, che potranno votare per la frappa preferita”.

Redazione Digital