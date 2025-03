Frappe a 100 euro al chilo, è record in Italia

Ho seguito su Sky la finale di «Masterchef» perché a lottare c’era Simone, imprenditore edile di 35 anni di La Morra (Cuneo) che proponeva piatti delle Langhe, purtroppo con varianti «innovative» (ma i tajarin di una volta dove sono finiti?). Non ha vinto, ha vinto Anna Yi Lan Zhang, la cui cucina è figlia di «un incontro necessario tra culture diverse che insieme ambiscono a ricreare un equilibrio perfetto, una sorta di paradiso terrestre: L’Eden di YilAnna».

Ogni volta che seguo un programma di cucina, dai tempi di Mario Soldati e di Ave Ninchi con Luigi Veronelli, mi chiedo se la tv abbia contribuito a migliorare il nostro modo di mangiare. Credo proprio di sì, in una sorta di alfabetizzazione del cibo (anche di quello surgelato). Come si dice, qualcosa s’impara sempre da quando il pane non è più pura sopravvivenza. La cucina degli chef mi crea invece qualche problema. Tento di spiegarmi: si può migliorare la perfezione, quando questa si materializza in un piatto di ravioli al plin con sugo dei tre arrosti? Forse sì, ma credo che il miglioramento possa avvenire solo in termini estetici, d’immagine. È di questi giorni la discussione sulle chiacchiere (frappe, cioffe) di Iginio Massari che costano 100 euro al Kg o il pesto d’Imperia di Maurizio Viani che costa 1.000 euro al Kg. Potrei anche accogliere l’invito di Daniela Santanché a non criminalizzare il lusso, ma mi tengo le mie piccole, inessenziali perplessità. Specie sul pesto, che mi è sempre parso un piccolo capolavoro della cucina povera (quando non avevo i pinoli ci mettevo le noci e, un tempo, più aglio). Le chiacchiere di Massari, intese come dolci, sono certamente più buone di quelle che faceva mia nonna ma c’è una differenza fondamentale di cui tenere conto. Le chiacchiere di mia nonna non sono instagrammabili, quelle di Massari sì. Le compro anche per poterle fotografare, metterle sui social e contribuire gioiosamente alla mia identità, fittizia e virtuale. L’immagine è cara o costosa? Chi non ne può fare a meno è intelligente o idiota? E allora va bene anche il pesto a 1.000 euro. Tanto è tutto impiattamento. corriere.it