«La mia sensazione è che tutti costoro, Meloni, la destra e i suoi fan, abbiano un po’ la coda di paglia, siano molti tesi, sempre sul chi vive, pronti a dare addosso agli altri . In Portogallo, mi dicono, il coronavirus è stata l’occasione per trovare unità tra le forze politiche, in Italia si fa solo campagna elettorale per le prossime elezioni». E Renzi, con la frase sui «morti»? «Gliel’hanno forse un po’ storpiata, ma non era comunque di buon gusto». Infine Conte che «non sarà di destra o di sinistra (ma forse un po’ più di sinistra ) e si sta comportando bene».

Fine dell’analisi politica, a breve compirà 80 anni, il 14 giugno prossimo. Non ci vuole pensare troppo Guccini, un po’ fatalista un po’ arrabbiato per il tempo che passa: «Faccio finta di niente, meno male che non ho preso il Coronavirus e che sono ancora vivo». E mentre uno si aspetta che non veda l’ora poter riattraversare il confine per riabbracciare la sua Emilia, la sua esigenza in realtà è ben altra: «Non vedo l’ora di riabbracciare il barbiere, mi si è fatta troppo lunga questa barba…». corriere.it