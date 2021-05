“Su sollecitazione dell’avvocato di Torrice (Fr) Alfonso Santangeli ho scritto all’assessore Regionale ai lavori pubblici Alessandri per determinare un immediato intervento da parte della Regione Lazio e nello specifico del suo Assessorato su una tematica molto importante. Si tratta di un evento franoso verificatosi nel territorio del Comune di Torrice (FR), segnatamente tra via del Torrione e via Cavour. C’è stato il cedimento di un muro con conseguente riversamento di svariati mc di terreno e di detriti sulla stessa via Cavour. Il cedimento, come riferitomi dettagliatamente dall’avv. Santangeli, ha messo in pericolo diverse abitazioni site nella sovrastante via Cavour, sia quelle ubicate lungo la stessa via Cavour. Addirittura alcune abitazioni sono state evacuate per evitare ulteriori situazioni di pericolo. Rilevo, infine, che il personale del Genio Civile intervenuto nell’immediatezza dell’evento, ha già dichiaratolo stato di urgenza. Per questi motivi, è assolutamente necessario un tempestivo intervento della Regione, allo scopo di ripristinare lo stato di vivibilità dei luoghi interessati dalla frana, renderli transitabili alle persone”.

Redazione Digital