Fotografa una ragazza sotto la gonna, lei lo rincorre lui la picchia

Attimi di paura alla fermata Lepanto della metropolitana di Roma. Un uomo di 47 anni è stato denunciato dai carabinieri, poiché gravemente indiziato di lesioni personali e molestie. Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Arma, mentre percorreva le scale di uscita della stazione l’uomo, originario di Napoli, avrebbe approfittato della situazione per scattare una fotografia sotto la gonna di una ragazza romana di 21 anni. Ma la giovane si è accorta dell’accaduto e ha immediatamente reagito tentando di inseguire l’uomo per fermarlo. Ma a quel punto ne è nata una colluttazione e all’oltraggio si è aggiunta l’aggressione: il 47enne, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ha spinto con violenza la ragazza facendola cadere a terra e prendendola a calci. La vittima ha riportato contusioni giudicate guaribili in 10 giorni. corriere.it