Fosse Ardeatine, 80esimo anniversario commemorazione a Ferentino

Questa mattina si è svolta la cerimonia di commemorazione dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine, in occasione dell’80° Anniversario in cui rimasero uccisi i ferentinati Ambrogio Pettorini e Giovanni Ballina. Dalle 9.30 il via all’annullo filatelico speciale dedicato proprio all’80° Anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine, realizzato dall’Ufficio Postale di Ferentino in collaborazione con l’associazione “Gli Argonauti”.

Alle ore 10.30 il sindaco Piergianni Fiorletta, l’assessore alla pubblica istruzione Piera Dominici, il consigliere comunale Berretta, il presidente della Pro Loco Fiorini, il presidente dell’Associazione “Gli Argonauti”, Bianca Maria Valeri, e una rappresentanza delle scuole di Ferentino si sono ritrovati in piazza Mazzini per la deposizione di una corona davanti la lapide che ricorda i martiri delle Fosse Ardeatine. A seguire, in corteo, il gruppo si è spostato presso la sala consiliare per un incontro dibattito commemorativo alla presenza anche del professor Biagio Cacciola, vicedirettore di Area C quotidiano e di altri amministratori.

Presenti anche Enza Ballina (88 anni), nipote di Giovanni Ballina, e Giuliana Pettorini (90 anni), figlia di Ambrogio Pettorini che con il sindaco Fiorletta hanno ricordato la loro infanzia e il sacrificio dei loro cari. “Non dimentichiamo il sacrificio dei nostri concittadini, e soprattutto facciamo in modo che i giovani, con l’aiuto dei loro docenti e della scuola, mantengano vivo il ricordo dei Martiri Pettorini e Ballina, vittime dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944 a Roma in cui persero la vita 335 persone uccisi dalle truppe tedesche” – così il sindaco Fiorletta che ha ringraziato la prof.ssa Valeri e il prof. Cacciola per la loro presenza e per i loro interventi davanti ai ragazzi.

