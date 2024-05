Forza Italia in Ciociaria, ecco l’inaugurazione della sezione di Pico

La sezione cittadina è pronta per aprire le porte a cittadini, militanti, sostenitori del partito. L’evento è previsto il prossimo 4 maggio in via Farnese 5 a Pico (FR). Un segnale questo di come il partito di Forza Italia stia crescendo sempre più sul nostro frusinate. Non mancherà occasione per interfacciarsi con consiglieri regionali, provinciali, l’europarlamentare Salvatore De Meo e la coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli. “Sarà un momento conviviale e un importante trampolino di lancio per il nostro gruppo che vuole crescere e poter far sentire la voce di ognuno in segno della libertà tanto acclamata da Silvio Berlusconi” queste le parole del coordinatore cittadino Forza Italia Pico Pierfrancesco Vallone.

Redazione Digital