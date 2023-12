Formaggi, Italia batte Francia 4 italiani tra i migliori al mondo

Che il Parmigiano Reggiano sia il formaggio italiano più conosciuto e apprezzato nel mondo non è certo una novità. Nell’Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson il dottor Livesey rivela al protagonista Jim di custodirne un pezzo nella sua tabacchiera: «è un formaggio italiano, molto nutriente», spiega. Ora «Taste Atlas», portale on line che segnala le migliori esperienze enogastronomiche a livello mondiale, nella sua classifica «100 best cheeses in the world 2023-2024» lo incorona come miglior formaggio del mondo. Seconda la Mozzarella di Bufala Campana, che conquista la leadership e nella sezione dei «soft cheese». «Siamo molto orgogliosi di questo risultato, che premia il grande lavoro dei nostri soci e l’impegno del Consorzio nel diffondere conoscenza e unicità della mozzarella di bufala campana Dop», commenta il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo. Per il direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani, «il riconoscimento conferma la grande voglia di mozzarella di bufala Dop che c’è e che noi registriamo nelle nostre attività internazionali». Completa il podio, tutto italiano, lo Stracchino di Crescenza, al terzo posto. Al quarto posto c’è il Graviera Naxou, un formaggio greco, e al quinto lo spagnolo Queijo Serra da Estrela. Sesta la Burrata (tra i formaggi italiani più ricercati all’estero), seguita dai francesi Saint-André e Reblochon. Al nono posto c’è un formaggio montenegrino, il Pljevaljski Sir, e al decimo il francese Mont d’Or.